درويش: التعاون يستحق مركزاً أفضل في دوري الأولى

وصف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبدالله درويش، انطلاقة الفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى بأنها أفضل من المواسم الماضية، رغم قصر فترة الإعداد التي سبقت انطلاق المنافسات، منوهاً بأن الفريق لديه الكثير الذي سيقدمه في المباريات المقبلة بعد اكتمال جاهزية بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، مؤكداً أن فريق التعاون يستحق مركزاً أفضل من المركز التاسع الذي يحتله حالياً برصيد 11 نقطة، بعد مرور ثماني جولات من المسابقة.

وقال درويش لـ«الإمارات اليوم»: «نعتقد أن جميع المباريات صعبة وجميع الفرق قوية، ولا يمكن توقع نتيجة أي مباراة بوقت مبكر، ومن المؤكد أن الفرق التي ستنافس على الصعود لن تجد الطريق سهلاً أمامها في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بسبب تواجد 17 فريقاً مشاركاً في المنافسات، ما يعني أن كل فريق سيخوض 32 مباراة».

وأضاف: «نحن نملك فريقاً جيداً لكنه تأثر بتعرض عدد من اللاعبين للإصابات، وتنتظرنا مباريات مهمة نبحث فيها عن تعزيز موقفنا في الدوري رغم أنه لم يعد ممكناً توقع نتائج المباريات، لكن الفريق بقيادة المدرب بدر طبيب يجتهد، ونتطلع لجمع مزيد من النقاط التي من شأنها تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب».

وقال: «تنتظرنا مباراة مهمة وقوية أمام متصدر البطولة فريق حتا في الجولة المقبلة والجهود تتركز على هذه المباراة، لأننا أصلاً نستعد لكل مباراة بما تستحقه، وستكون المباراة قوية وجماهيرية أيضاً».