«الرابطة» تنهي الجدل حول صدارة الدوري بنص المادة 15

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية وبين الجماهير، بسبب التضارب في الإعلان عن جدول الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين عقب انتهاء الجولة الثامنة من المسابقة، بتثبيت الوحدة في الصدارة متفوقاً على الشارقة لاعتبارات فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بينما كان لرابطة دوري المحترفين رأي آخر باعتماد الشارقة هو المتصدر للمسابقة.

واستندت رابطة المحترفين على اعتماد الشارقة هو المتصدر للمسابقة، للمادة 15 من اللائحة المنظمة لدوري أدنوك للمحترفين.

وتنص المادة 15 في فقرتها رقم 21 بأنه في حالة تساوي أكثر من ناديين في عدد النقاط، يتم النظر لأعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

وفي المواجهات المباشرة التي جمعت الفرق الثلاثة كان الشارقة فاز على شباب الأهلي بهدفين نظيفين، فيما فاز شباب الأهلي على الوحدة 2-1، وتغلب الوحدة على الشارقة بهدف واحد دون رد.

واستناداً للائحة فإن الشارقة يتفوق بفارق الأهداف عن الوحدة وشباب الأهلي في المواجهات التي جمعت الفرق الثلاث مع بعضها البعض، إذ يملك فارق هدف عن الوحدة وشباب الأهلي.

ولا يملك الوحدة وشباب الأهلي أي فارق للأهداف إذ سجلا هدفين واستقبلت شباكهما الرصيد نفسه.

وتنص الفقرة 31 على أن النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج ملعبه تكون له الأفضلية في الصدارة في حالة التساوي مجدداً في فارق الأهداف للمواجهات المباشرة التي جمعتهم معاً.

وفي حالة تساوي الفرق المتبارية في الصدارة في الأهداف خلال مواجهتهم معاً فيتم اعتماد الفقرة 51 من المادة 15 أيضاً باللجوء إلى أعلى فارق أهداف في مباريات المسابقة كافة، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء لنص الفقرة 71 باعتماد الصدارة للنادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المسابقة عموماً.

وكان الوحدة قد أشعل الصراع على صدارة الترتيب العام لجدول الدوري، بعدما نجح في هزيمة الشارقة بهدف دون رد جاء عن طريق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو. ويتساوى الشارقة والوحدة وشباب الأهلي في رصيد النقاط ولكل منهم 16 نقطة.