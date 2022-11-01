7 لاعبين أجانب انطلقوا نحو التألق من بوابة دوري المحترفين

قاد النجم البرازيلي إيفرتون ريبيرو فريق فلامنغو البرازيلي للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه عقب تغلبه على أتلتيكو باراناينسي البرازيلي 1-0 في مباراة أقيمت على ملعب بانكو دي جواياكويل بالإكوادور، بعدما صنع لاعب شباب الأهلي السابق هدف الفوز الذي أحرزه غابرييل باربوسا في الدقيقة 45 من اللقاء.

وكان إيفرتون ريبيرو (33 عاماً) قد انضم إلى شباب الأهلي في يناير 2015 مقابل 15 مليون يورو قادماً من كروزيرو، وقدم ريبيرو مستويات رائعة مع «فرسان دبي» وحقق لقب الدوري بينما قاد الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يقرر العودة إلى البرازيل بانتقاله إلى فلامنغو في يونيو 2017 مقابل ستة ملايين يورو.

وتضم قائمة اللاعبين الذين يعد دوري المحترفين الإماراتي بوابة تألقهم في العديد من الدوريات الأخرى، العديد من اللاعبين، أبرزهم النجم الإيطالي إيغور كورنادو الذي توهج مع الشارقة في موسمي 2018-2019 و2019-2020 إذ انضم إلى «الملك» قادماً من باليرمو الإيطالي مقابل ستة ملايين يورو، وقاد الشارقة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ المحترفين في 2019، قبل أن ينتقل في صفقة قياسية إلى الاتحاد السعودي مقابل 10 ملايين يورو.

ويعد النجم المصري حسين الشحات من أبرز اللاعبين الذين برزوا في دوري المحترفين، ثم واصلوا تألقهم عقب رحيلهم عن الدوري، إذ انضم إلى العين قادماً من مصر للمقاصة مقابل 2.7 مليون يورو، وقدم مستويات رائعة مع «الزعيم»، قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري مقابل 4.3 ملايين يورو.

أما من أبرز الأسماء التي تعد من اكتشافات دوري المحترفين، فهو النجم الأرجنتيني مانويل لانزيني الذي انضم إلى الجزيرة في أغسطس 2014 مقابل 7.5 ملايين يورو، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى وست هام لمدة موسم واحد ثم انتقل بشكل نهائي إلى «المطارق» مقابل صفقة قياسية بلغت 12 مليون يورو.

وينطبق الأمر نفسه بالنسبة إلى البرازيلي رومارينيو الذي انضم إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر في أغسطس 2017، بينما انتقل في 2018 إلى الاتحاد السعودي مقابل سبعة ملايين يورو وأصبح من أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ «العميد».

في المقابل كان الإسباني ألفارو نيغريدو يمتلك مسيرة كبيرة قبل انضمامه إلى النصر في 2018 بصفقة انتقال حر بلعبه في العديد من الأندية أبرزها مانشستر سيتي وفالنسيا وريال مدريد وميدلسبرة، ولكن الدولي الإسباني عقب تألقه مع «العميد» على مدار موسمين، عاد إلى «الليغا» وأصبح من نجوم الدوري الإسباني.

وأخيراً يعد الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي انضم إلى الجزيرة في يناير 2014 قادماً من لوكوموتيف موسكو الروسي، ثم بدأ رحلة من التألق مع العديد من الأندية أبرزها إسبانيول الإسباني ولاتسيو وجنوى وإنتر ميلان في إيطاليا.

اللاعبون السبعة:

- إيفرتون ريبيرو.

- إيغور كورنادو.

- حسين الشحات.

- مانويل لانزيني.

- رومارينيو.

- ألفارو نيغريدو.

- فيليبي كايسيدو.