إدارة العين تجدد الثقة في ريبروف

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عبر بيان رسمي أمس عن تجديد ثقتها في الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف وجميع عناصر الفريق، مؤكدةً حرصها على تهيئة الأسباب لتحقيق أهداف النادي المرجوة خلال مشوار الفريق بمختلف المسابقات في الموسم الكروي الجاري.

وثمنت الإدارة «المساندة الجماهيرية القوية، والمبادرات التشجيعية المبتكرة، التي ظلت تمثل الحافز المهم والدافع الكبير لكل منتمٍ إلى منظومة الفريق، اتساقاً مع قيم النادي المؤسسية وتجسيداً لروح العائلة الواحدة وإعلاء الروح الرياضية على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز، حتى أصبح جمهور العين علامة فارقة ورقماً صعباً في كل الميادين ونموذجاً يحتذى على الصعيدين المحلي والقاري».