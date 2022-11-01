بن هويدن: تميز كلباء لا يقتصر على أفضل بداية

وصف عضو شركة اتحاد كلباء عيسى بن هويدن النتائج التي حققها اتحاد كلباء حتى الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بأنها تمثل أفضل انطلاقة لـ«النمور» في جميع مشاركاته في دوري المحترفين.

وفاز اتحاد كلباء في الجولة الثامنة على النصر 5-3، ليصعد إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «نجح النمور لأول مرة في حصد 14 نقطة في أول ثماني جولات، بينما سبق له نيل 12 نقطة في ثماني مباريات في موسم 2020، ونتطلع إلى الحفاظ على ذلك وهدفنا تحقيق رصيد أفضل في المباريات المقبلة». وأضاف: «هناك نجاح آخر يتمثل في تميز اللاعبين المواطنين الذين تمكنوا من تسجيل خمسة أهداف مقابل سبعة للأجانب والمقيمين وتحدث هذه لأول مرة، ما يعكس صحة النهج الفني المتبع وخصوصاً أنهم من أبناء النادي وخريجو المراحل السنية، وهناك ظاهرة أخرى لم تحدث كثيراً في المواسم الماضية وهي تمكُّن الفريق من العودة بالنتيجة بعد التأخر في بدايتها وأيضاً حصد نقاط مهمة أمام الفرق التي تنافس على اللقب».