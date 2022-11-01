«ويذاوت إيه فايت» أمل خيول الإمارات في «ملبورن كب»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، إلى مضمار «فلامنغتون» الأسترالي، في انطلاق النسخة 160 من سباق «ملبورن كاب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب1» لمسافة 3200 متر عشبي، والبالغة جوائزه 2.7 مليون دولار، في سباق استقطب 23 من صفوة جياد المسافات الطويلة على الساحة الدولية، يبرز منها ممثل الإمارات «ويذاوت إيه فايت» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدربين سيمون وإي دي كريستوفر.

ويحمل «ويذاوت إيه فايت» الآمال الإماراتية، في التتويج بالكأس العريقة، للمرة الثالثة تاريخياً، بعد «الطالق» بشعار «شادويل» في نسخة 1986، ونجم غودولفين «كروس كاونتر» بطل نسخة 2018.

ويستند «ويذاوت إيه فايت» في حظوظه إلى قدارته التحميلة التي قادته لتحقيق انتصارات بارزة في مسيرته على مسافات مختلفة، جاء آخرها يوليو الماضي، بلقب سباق «جون سميث سيلفر كاب» لخيول «جروب2» الذي جرى على مضمار يورك البريطاني العريق.