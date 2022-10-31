مروان بن غليطة يكشف كواليس أزمة النصر والتغييرات الجديدة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر مروان بن غليطة، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شركة الكرة بنادي النصر برئاسة عبدالله بن طوق وعضوية سالم ربيع، عبد الرحمن محمد، ومحمد عتيق، مشيراً إلى أن اللجنة المؤقتة ستمارس أعمال الشركة للحفاظ على الشكل العام للفريق الأول وحتى لا يتأثر أكثر من ذلك لحين التوقف القادم والذي سيشهد تغيير كبير في النادي.

وقال مروان بن غليطة في تصريح لقناة دبي الرياضية: "شركة الكرة اجتهدت وقدمت كل ما لديها وأتوجه إليهم بالشكر على ترك المجال لأشخاص آخرين لمحاولة انتشال العميد والتكاتف من أجل الخروج من الأزمة التي يمر بها النادي منذ سنوات وليس في الموسم الحالي فقط وإنما منذ سنوات بسبب تراكم المشاكل ورغبة كل مجلس إدارة جديد في تغيير ما قامت به المجالس السابقة وهو ما شكل عائق ومشاكل متراكمة".

وأضاف بن غليطة: "بالتأكيد الوضع المالي حاليا أقل من السابق، ولكن هذا ليس عذر لسوء النتائج، ومع بداية عملنا كان الهدف المادي والاستقرار المالي هو الأهم بالنسبة لنا صراحة، ونجحنا في ذلك ليس علينا أي مديونيات وكان لابد من الضغط هذا العام لكي يكون الموسم القادم أفضل مع إيجاد مصادر جديدة للدخل، وأكرر أن هذا ليس عذراً وهناك أندية ميزانيتها أقل من النصر وتنافس في المقدمة".

وأكد بن غليطة وجود تغيير خلال فترة التوقف المقبلة والتي ستخدم العميد وسيتم خلال اتخاذ القرار المناسب في المدرب الحالي للفريق بسبب صعوبة اتخاذ أي قرار حالياً بسبب ضغط المباريات، وخوض مباراة بعد 3 أيام، وطالب بن غليطة محبي النصر بالتكاتف مع النادي من أجل بناء خطة طويلة المدى تخدم النادي لسنوات وليس لموسم أو أثنين فقط.