شرطة دبي تطلق ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة 17 الجاري

تنظم شرطة دبي، في 17 سبتمبر الجاري، ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة مؤسسات وشخصيات رياضية محلية ودولية معنية بمكافحة المنشطات والوقاية من مخاطرها.

وعقدت شرطة دبي، اليوم، مؤتمراً صحافياً في نادي الضباط، للإعلان عن تفاصيل الملتقى، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، العميد الدكتور جاسم محمد حسن، وعضو مجلس التكامل الرياضي في شرطة دبي، المقدم سالم صقر بن غليطة، والأمين العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، المهندس عبدالله الشحي، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، عمر آل علي.

وقال عضو مجلس التكامل الرياضي في شرطة دبي، المقدم سالم صقر بن غليطة، إن الملتقى يستهدف الرياضيين وفئات مجتمعية مختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المنشطات والممارسات الصحية الخاطئة، وتعزيز دور أفراد المجتمع في نشر الثقافة الرياضية السليمة ودعم جهود الوقاية والتوعية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من مكانة دبي باعتبارها عاصمة للرياضة، ودورها الرائد في استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، وحرصها المستمر على حماية الرياضة من المخاطر التي قد تؤثر في رسالتها وقيمها السامية.

وأوضح أن «شرطة دبي حرصت، من خلال تنظيم الملتقى، على تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالرياضة، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الرياضيين والناشئين، وتعريفهم بالممارسات الرياضية السليمة، والتحذير من مخاطر بعض السلوكيات التي قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها قد تقود إلى نتائج خطرة تؤثر في صحة الرياضي ومستقبله».

وشدد عضو مجلس التكامل الرياضي في شرطة دبي على أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من عدد من الهيئات والمؤسسات الرياضية، إلى جانب الجهات المتخصصة في مكافحة المنشطات، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من أحدث التطورات العلمية والوسائل المتبعة في مواجهة ظاهرة المنشطات والحد من انتشارها في الوسط الرياضي.

وأشار إلى أن «الملتقى سيتضمن معرضاً للمنتجات والأدوات الرياضية والمكملات الغذائية والصحية، يستمر يومين، بهدف التعريف بالاستخدام السليم للمكملات الغذائية، والتوعية بأهمية اختيار المنتجات الآمنة والمناسبة للرياضيين، وفق المعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة دولياً».