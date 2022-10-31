بني ياس يقسو على الظفرة بخماسية نظيفة

واصل فريق بني ياس صحوته في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بتحقيق انتصاره الثاني توالياً، والذي جاء على حساب ضيفه الظفرة بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

ويدين الفريق بالفضل للثنائي الأرجنتيني غاستون سواريز ونيكولاس خيمينيز اللذين كان هدفاهما بمثابة فاتحة شهية للخماسية التي انتهت عليها المواجهة، ورفع على أثرها «السماوي» رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند أربع نقاط.

وقصّ سواريز شريط أهداف اللقاء في الثانية 22 بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن تستقر في شباك الحارس عبدالله سلطان، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة ثابتة نفذها خيمينيز بطريقة رائعة انتهى عليها الشوط الأول.

وعزز «السماوي» تقدمه بالهدف الثالث بواسطة سهيل النوبي في الدقيقة 75 مستفيداً من خطأ مشترك ما بين الدفاع والحارس، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 82 عقب متابعة عرضية زميله أوبا نقيتيه، فيما اختتم البديل أحمد أبوناموس مهرجان الأهداف بإحراز الخامس في الدقيقة 85 عقب مجهود فردي ومهاري.