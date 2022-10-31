حتا يتصدر دوري «الأولى».. و«الصقور» وصيفاً

حقق فريق حتا فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الجزيرة الحمراء بستة أهداف مقابل هدفين، في قمة الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت أمس، في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وتصدر حتا ترتيب فرق البطولة برصيد 16 نقطة، بينما تراجع الجزيرة الحمراء إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ونجح قائد فريق الإعصار راشد عيسى في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 6 و30 و35، والبرازيلي جونيور (هدفان) (49 و61)، والمغربي أيمن رشوق «32»، بينما سجل هدفي الجزيرة الحمراء البرازيلي ايغور (21 و88).

وفاز فريق الإمارات على ضيفه بينونة بخمسة أهداف نظيفة، سجلها عبدالله النعيمي 21 والبرازيلي ليثيري سيلفا (37 و72) والمالي توريه 56، والبرازيلي دياغو فارياس 71.

وبذلك أصبح رصيد الإمارات «الصقور» 15 نقطة بمركز الوصيف، بينما لدى فريق بينونة ست نقاط في المركز الـ15.

وفاز دبا الحصن على «غلف إف سي» برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب الحمرية، وسجلها البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 42، ومحمد المربوعي (53 و90)، والبرازيلي جيلمار 79، ليصبح رصيد دبا الحصن 15 نقطة في المركز الثالث بينما لدى «غلف اف سي» ست نقاط.

وفاز الذيد على العربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في ملعب العربي وسجل الهدف اللاعب الكاميروني ارنست انانغ في الدقيقة 46، ليصبح رصيد الذيد 10 في المركز العاشر، بينما لدى العربي 11 نقطة سابعاً.