يعقوب البلوشي: مستوى النصر لا يرضي الجميع

قال لاعب النصر، يعقوب البلوشي، إنه لا يعلم ماذا يحدث للفريق، وإن «الوضع لا يرضي الجميع».

وأكد في تصريح صحافي: «الوضع غير جيد بالتأكيد، النتائج ومستوى النصر في البطولة لا يرضي اللاعبين ولا الجمهور ولا مجلس الإدارة، بدأنا المباراة بشكل جيد، وكنا الأقرب إلى الفوز، لا نعلم سبب التراجع في الشوط الثاني من المباراة، ولكنها في النهاية كرة القدم، ويجب التعامل مع الوضع الحالي للعودة في جدول الترتيب».

وكان النصر تعرض للخسارة 5-3 من كلباء، رغم أنه كان متقدماً في النتيجة بـ3-1، قبل أن يعود كلباء بقوة ويسجل أربعة أهداف في 20 دقيقة في الشوط الثاني، في «ريمونتادا» مميزة لكلباء.

واستقر النصر في مراكز متأخرة بترتيب الدوري برصيد ست نقاط.