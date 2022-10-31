غريغوري: خسارة دبا من خورفكان غير منصفة

اعتبر مدرب دبا الفجيرة، الفرنسي عيسى غريغوري، أن «خسارة فريقه من خورفكان بهدف دون رد في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، غير منصفة، بالنظر إلى ما قدمه دبا طوال شوطي المباراة».

وقال في المؤتمر الصحافي: «نتيجة التعادل لو تحققت لكانت طبيعية ومنصفة للفريقين». وتابع: «أنا على ثقة بأن الفريق إذا ما استمر بتقديم مثل هذا العطاء في الملعب، فإنه سيتمكن من تحقيق النتائج الإيجابية».

وكان دبا خسر بصعوبة أمام خورفكان في آخر ثواني المباراة. من جانبه، قال مدرب خورفكان، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة، واللاعبون خاضوا المباراة بتحفظ شديد، وتحت ضغط عالٍ، لكننا حصدنا ثلاث نقاط مهمة».