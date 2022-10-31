الإمارات تفوز بذهبية «الأساتذة» في أولمبياد البولينغ للصم

فاز منتخب الإمارات للبولينغ من ذوي الإعاقة السمعية، بالميدالية الذهبية لمسابقة «الأساتذة» بأولمبياد البولينغ، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وكذلك الميدالية البرونزية في المجموع العام للبطولة.

وشارك المنتخب في أولمبياد البولينغ للصم، الذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، والذي يعد استكمالاً للأولمبياد الصيفي الـ24 بالبرازيل، بمشاركة 154 لاعباً ولاعبة، من 22 دولة من أنحاء العالم.

وأهدى رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد فاضل الهاملي، تحقيق هذا الإنجاز إلى شعب الإمارات، وإلى القيادة الرشيدة التي لطالما كانت داعمةً للرياضة البارالمبية، وأبناء الوطن من أصحاب الهمم على الدوام.

كما وجه الهاملي التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطني للبولينغ من ذوي الإعاقة السمعية على تحقيق هذا الإنجاز، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة بين أبطال العالم، وإثبات أنّهم يمتلكون مستويات عالية، مكّنتهم من الصعود نحو منصّات التتويج.

وأشاد الهاملي، باللاعب أيمن المقبالي، صاحب إنجاز تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة «الأساتذة» الذي تفوق على أبطال العالم بجدارة واستحقاق، متمنياً لجميع أعضاء البعثة العودة سالمين إلى أرض الوطن.