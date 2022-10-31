انطلاقة قوية لـ «تحدي دبي للياقة»

انطلقت، أول من أمس، فعاليات الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة، وحصص اللياقة البدنية المجانية والشاملة، والتي تقام في جميع أنحاء المدينة، تشجيعاً للجميع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً.

وقدمت «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» مئات الحصص المتنوعة، بما فيها الأيروبكس (Aerobics)، والملاكمة، واليوغا، والتجديف، والبادل والكريكيت، كما تم افتتاح أول 14 مركزاً للياقة البدنية في مختلف أنحاء المدينة،

وقدم «ذا بييتش»، الوجهة المطلة على الشاطئ، مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تناسب جميع الأفراد بمختلف قدراتهم، حيث سيتمكن زوار الوجهة من المشاركة بفصول مجانية لمدة 45 دقيقة، تشمل جلسات «بوتكامب»، «زومبا»، «بوكس فت»، جلسات التدريب عالي الكثافة (HIIT)، «سترونغ نيشن»، «بولي بوب»، وجلسات اليوغا.