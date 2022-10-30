«جولة دبي العالمية للطائرة الشاطئية» تُختتم اليوم

تُختتم الساعة الثامنة مساء اليوم منافسات البطولة الثانية من «جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين» التي تستضيفها دبي، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 55 فريقاً من 29 دولة من جميع قارات العالم.

وتبدأ منافسات نصف نهائي السيدات الساعة 9:00 صباحاً، ويقام نصف نهائي الرجال في الساعة 11:30 صباحاً، وتقام مباراة الميدالية البرونزية للسيدات في الساعة 5:00 مساء، والمباراة النهائية للسيدات في الساعة 6:00 مساء، وتقام مباراة الميدالية البرونزية للرجال في الساعة 7:30 مساء، والمباراة النهائية للرجال في الساعة 8:30 مساء، على أن تقام مراسم تتويج الفائزين في الساعة 9:30 مساء.