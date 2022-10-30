البطائح ينتزع الفوز الأول في دوري السلة

انتزع فريق البطائح انتصاره الأول في دوري السلة بفوزه على الظفرة بفارق 12 نقطة وبنتيجة (63-51)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في ختام الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي للبطولة، التي سجلت فوز شباب الأهلي على مضيفه النصر بواقع (95-80). واستهلت الجولة مساء الخميس الماضي، بلقاء وحيد نجح خلاله الشارقة في تسجيل انتصاره الخامس على التوالي، بفوزه على ضيفه الوصل (98-90).

وحافظ الشارقة على صدارة الترتيب بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي في المركز الثاني، ونجح البطائح في فرض نفسه شريكاً على الوصل والنصر في المركز الثالث بست نقاط لكل منها، وحافظ الوحدة المرتاح في هذه الجولة على مركزه السادس بخمس نقاط، بفارق النقطة عن الظفرة في المركز السابع والأخير.