«سيناريو الكأس» يقلق الوحدة أمام الشارقة في قمة «النجوم»

يحل فريق الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الشارقة، اليوم، عند الساعة الثامنة مساءً على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، في قمة متجددة بين الفريقين، وتعتبر ثأرية للوحدة الذي خسر لقب الكأس أمام الشارقة قبل أسبوع. وتعد المباراة صراعاً مثيراً بين مجموعة من النجوم القادمين إلى الفريقين في الانتقالات الصيفية الماضية، خصوصاً الثلاثي بيانيتش وألكاسير ومانولاس في الشارقة، ونجوم الوحدة لويس ميغيل وآلان ماركيز. ويخشى الوحدة من تكرار سيناريو الكأس، حيث كان مسيطراً على فترات عديدة في المباراة، لكن الشارقة اقتنص النتيجة بطريقة ذكية بهدف ألكاسير.

ويسعى الشارقة إلى تأمين صدارة دوري أدنوك للمحترفين، وبلوغ النقطة الـ19، وذلك لمواصلة نتائجه الإيجابية، في المقابل، فإن الوحدة يأمل رد اعتباره، وكذلك تعزيز مكانه بالقرب من مراكز القمة في الدوري، والاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري، حيث لديه حالياً 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة. ويتجدد التحدي أيضاً بين مدرب الشارقة كوزمين، ومدرب الوحدة خيمينيز، بعد الصراع في نهائي الكأس.

ويراهن الشارقة على أوراقه الرابحة، خصوصاً ألكاسير، وعثمان كامارا، وبيانيتش. وسيستعيد أحد أبرز مهاجميه، كايو لوكاس، الذي غاب عن مباراة البطائح الأخيرة بسبب عقوبة الإيقاف، في حين يراهن الوحدة على نجوم بارزين، مثل لويس ميغيل وأحمد رفعت وأدريان دا سيلفا وتيغالي وآلان. وكان الوحدة فاز على الظفرة في الجولة الماضية 4-2، وباتت روح اللاعبين المعنوية مرتفعة، خصوصاً أن الحافز أكبر أمامهم في لقاء اليوم، لرد الاعتبار، والتقدم في دائرة المنافسة. الوحدة يريد التعويض في الدوري اليوم، بعد خسارة لقب الكأس أمام الشارقة.