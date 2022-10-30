خورفكان يهزم دبا الفجيرة برأسية الحمادي

حقق خورفكان فوزاً ثميناً بعد تغلبه على دبا الفجيرة بهدف نظيف في المباراة جمعتهما أمس في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

وارتفع رصيد خورفكان لثماني نقاط مقابل نقطة واحدة لدبا الفجيرة، ولعب دبا بأربعة مقيمين لأول مرة في الموسم وتمكنوا من تعويض الأجانب بشكل مميز، وظهر حارس مرمى الفريق حميد عبدالله نجماً للمباراة لتصدياته المميزة رغم تحمله جزءاً من مسؤولية الهدف الذي دخل مرماه.

ومنح حكم المباراة سبع دقائق وقتاً بدلاً من الضائع تمكن خلالها خورفكان من تسجيل هدف الفوز عن طريق كرة راسية سددها إسماعيل الحمادي وأخطأ الحارس حميد عبدالله بالإمساك بها رغم أنها كانت بين يديه (90+6) لتنتهي بعدها المباراة بفوز ثمين لـ«النسور».