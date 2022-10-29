علاقة عشق بين الأهلي و"استاد هزاع".. 3 ألقاب و5 انتصارات مدوية

ضرب الأهلي عدة عصافير بحجر واحد بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر لموسم "2020-2021" بعدما هزم الزمالك بهدفين دون رد

وسجل البرازيلي برونو سافيو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

ونجح نجوم الأهلي في استعادة ثقة جماهيرهم بعد ضياع لقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، ليحصلوا بذلك على دفعة ثقة ومعنويات عالية في بداية الموسم، كما قدم مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر شهادة اعتماده مع جمهور الأهلي الذي تغني باسمه بعد المباراة وقدراته الفنية التي منحت الأهلي الأفضلية في معظم أوقات مباراته مع الزمالك.

كما واصل الأهلي تسجيل الأرقام القياسية على حساب غريمه التقليدي بالفوز عليه في ست لقاءات جمعتهما في السوبر مقابل مرتين فقط.

واللافت في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، حالة العشق التي ارتبط بها الأهلي مع استاد هزاع بن زايد، إذ لم يعرف الأهلي طعم الخسارة في خمسة لقاءات خاضها على هذا الملعب، والذي أصبح شاهداً على انتصارات بطل مصر وافريقيا.

وسجل الأهلي ثلاث بطولات على ملعب هزاع بن زايد الذي بصم على البطولة الأولى "أهلاوية" في عام 2015 عندما توج بلقب كأس السوبر المحلي والذي أقيم للمرة الأولى خارج مصر وذلك على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، وفي عام 2017 كان الملعب نفسه شاهداً على تتويج الأهلي بلقب السوبر أيضا ولكن هذه المرة كان على حساب المصري البورسعيدي بعد الفوز عليه بنتيجة 1-صفر، وعادالأهلي، الجمعة، على الملعب نفسه ليحقق اللقب الثالث من السوبر على استاد هزاع بن زايد بعد إسقاط الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد.

كما استقبل استاد هزاع بن زايد الذي أطلق عليه جمهور المارد الأحمر أنه معقل بطولات الأهلي في الإمارات، مباراة ودية مع روما في مايو من عام 2016، وكان وقتها النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق الإيطالي، وفاز الاهلي بنتيجة 4-3 ، حيث حملت أهداف بطل مصر توقيع كل من أحمد الشيخ وجون أنطوي ومؤمن زكريا ووليد سليمان، بينما أحرز لـ"الذئاب" محمد صلاح والبوسني دجيكو والفرنسي ويليام فانكير.

كما شهد استاد هزاع انتصار أوروبي آخر للأهلي في عام 2018، على حساب أياكس الهولندي بنتيجة 1-صفر، بهدف سجله صلاح محسن في مباراة اعتزال النجم السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي حسام غالي.

من جهته، أكد مدير فريق الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أن تتويج فريقه بلقب السوبر يُعد أكبر رد على من شككوا في نجوم الأهلي وقدرتهم على حصد البطولات، وقال في تصريحات صحافية: "الجميع يعلم الظروف الصعبة التي عانى منها لاعبي الأهلي في الموسم الماضي ما بين تلاحم مباريات محلية وعلى المستوى الافريقي وكذلك على الصعيد الدولي، ما أثر بدنيا وصحيا على اللاعبين ولولا ذلك ما كان الأهلي سيفرط في تلك الألقاب بسهولة.