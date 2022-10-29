الابتعاد عن القاع هدف خورفكان ودبا الفجيرة

يستضيف خورفكان ضيفه دبا الفجيرة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة مهمة للابتعاد عن المراكز الأخيرة في ترتيب فرق الدوري، حيث يمتلك خورفكان خمس نقاط في المركز 12 ودبا الفجيرة نقطة واحدة في المركز الأخير.

ويبحث الفريقان عن الفوز لتحسين موقفهما بعد مرور سبع جولات من البطولة للخروج من الموقف الصعب الذي يمر به الفريقان، فضلاً عن كون المباراة «ديربي الجارين»، ولها مكانة خاصة لدى جمهورهما.

ويتطلع خورفكان إلى تحقيق فوز مهم يمكنه من الاقتراب من المنطقة الدافئة قبل أن يخوض مباراته المقبلة أمام العين، كما يتطلع مدربه عبدالعزيز العنبري إلى أن يقدم لاعبوه مباراة جيدة مماثلة فنياً وذهنياً لمباراته السابقة أمام شباب الأهلي للظفر بنقاط المباراة، وأن يؤكد أنه يستحق مركزاً أفضل من الحالي.

في المقابل، يتطلع مدرب دبا الفجيرة الفرنسي غريغوري إلى أن يقود «النواخذة» لتحقيق أول انتصار للفريق في الموسم الحالي بعد ست خسارات وتعادل واحد، وأن تكون التغييرات التي أجراها في تشكيلة الفريق خصوصاً في خط الدفاع، مؤثرة لعدم استقبال الأهداف، وأن يكون مهاجموه في يومهم لحسم النتيجة لصالح الفريق بشعار عدم التعرض لخسارة جديدة، سواء بالفوز أو التعادل، ولمحو آثار الخسارة الثقيلة امام بني ياس (4-1) في الجولة الماضية.

ولم يلتقِ الفريقان في دوري المحترفين في المواسم السابقة، واقتصرت مواجهاتهما على دوري الدرجة الأولى.