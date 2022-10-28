«دبي لأصحاب الهمم» يناقش تحضيرات «دولية فزاع» لرفعات القوة

اطلع مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم» في اجتماعه الدوري، على استراتيجية العام 2023، واستعدادات النادي لتنظيم بطولة «فزاع الدولية» لرفعات القوة «كأس العالم»، التي ستقام خلال الفترة من 10 حتى 19 ديسمبر المقبل، كما اطلع على الخطط التطويرية في البنية التحتية لكل المنشآت بالنادي، وفق أحدث المواصفات.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بمقر النادي، وحضره رئيس مجلس إدارة النادي ثاني جمعة بالرقاد، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالكريم جلفار، والمدير التنفيذي ماجد العصيمي، وأعضاء المجلس حسن المزروعي، ومنى حماد، ورئيسة الفلاسي.

وقال بالرقاد: «إن بطولات فزاع الدولية باتت رقماً مهماً في خريطة رياضة» أصحاب الهمم «العالمية، ورسخت دور النادي العالي في تقديم العديد من القصص الملهمة، خصوصاً أن الرياضية هي أسلوب حياة وبوابة للتغير نحو الأفضل، من أجل أن يحقق أصحاب الهمم تطلعاتهم، وصولاً إلى العالمية».

وأضاف: «نتطلع أن تحقق (دولية فزاع) لرفعات القوة كأس العالم، الأهداف المنشودة لتعزيز النجاحات التي تحققت في النسخة المختلفة لهذا الحدث العالمي».