"لبيك سلطان التسامح".. كلباء يسحب الشكوى المقدمة ضد الوصل

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن سحب الشكوى المقدمة ضد نادي الوصل والمتعلقة بمشاركة اللاعب الارجنتيني شانكلاي في مباراة الفريقين في دوري ادنوك للمحترفين.

وكتب اتحاد كلباء في بيان رسمي اليوم الخميس، بعنوان: "لبيك سلطان التسامح": "عملاً برؤية راعي الرياضة في إمارة الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعوته لنشر مبدأ التسامح بين الأندية واتباعاً لنهج سموه في إرساء العلاقات الطيبة بين أندية الدولة فقد وجه رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم علي كانو الشؤون القانونية في النادي بسحب الشكوى المقدمة ضد نادي الوصل واللاعب الارجنتيني شانكلاي وإغلاق ملف الشكوى فورا".