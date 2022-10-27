شباب الأهلي يشارك في النسخة الأولى لـ "سوبر غرب آسيا" بكرة السلة

تُجرى يوم غدٍ الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت قرعة بطولة السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة والتي يشارك فيها الفريق الاول لكرة السلة بنادي شباب الأهلي بطل الدوري موسم 2021 -2022، والتي تنطلق نسختها الأولى في 19 ديسمبر المقبل وتستمر المنافسات حتى مايو 2023.

ويعد دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) محطة جديدة ومهمة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج، وستقام بنظام مجموعتين، بحيث تلعب مجموعة فرق دول الخليج العربي مع بعضها بنظام الذهاب والإياب والثانية لدول غرب آسيا ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني والثالث بإجمالي 6 فرق ينضم لها فريقان من الهند وكازاخستان ليصبح العدد 8 فرق تتنافس فيما بعد بنظام التجمع لمدة أسبوع على أن يحدد المكان لاحقاً، حيث يستأهل الأول والثاني لبطولة الأندية الآسيوية والتي سيتأهل بطلها إلى بطولة الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.