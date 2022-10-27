تماشياً مع نصائح حاكم الشارقة.. البطائح يسحب شكواه ضد الوصل

كشف عضو شركة كرة القدم بنادي البطائح المتحدث الرسمي ناصر الطنيجي بأن ناديه سحب الشكوى المقدمة ضد الوصل في قضة المخالفة القانونية بإشراك لاعبه الأرجنتيني شنكلاي، وقال في بيان صحافي اليوم الخميس: "إن ذلك يأتي تطبيقاً لمبدأ التسامح الذي تسعى لتنفيذه على أرض الواقع تماشياً مع النصائح الغالية التي وجهها صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضيين".

وكان البطائح قد شكى الوصل إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم مطالباً بنقاط مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز "الإمبراطور" مستنداً في شكواه على عدم قانونية مشاركة لاعب الوصل شانكلاي لعدم إكماله عقوبة الإيقاف 3 مباريات مع فريقه السابق ريسينغ الأرجنتيني المنتقل منه للوصل، حيث كان يتبقى له مباراة واحدة وفق شكوى البطائح.