3000 مشارك في «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«معرض دبي الدولي لبناء الأجسام»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، عن مشاركة 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة من مختلف قارات العالم، في الحدث الذي يستقطب أكثر من 30 ألف زائر، كما يشارك 600 رياضي هاوٍ في بطولة بناء الأجسام، ويقام على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 1 و2 و3 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية علي بن حيدر، وتحدث خلاله المصري بيغ رامي، بطل العالم لبناء الأجسام حامل لقب بطل العالم لمستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب ثماني مرات، ونيك بلاير منظم الحدث.

وقال روني كولمان: «يعد معرض دبي لبناء الأجسام من أكثر المعارض نمواً، فأنا أشارك فيه منذ النسخة الأولى، وقد كان معرضاً صغير الحجم، وظل يتطور ويكبر عاماً بعد عام، حتى أصبح من أكبر المعارض في العالم، وأتوقع أن تكون نسخته المقبلة هي الأكبر في العالم، وحالياً هناك معارض بناء أجسام ضخمة في مختلف دول العالم، لكن رغم ذلك فإنها ليست بمكانة المعرض الذي يقام في دبي التي تتميز بالتنظيم الممتاز، فدبي مدينة جميلة، وأهلها رائعون بكرمهم وحسن ضيافتهم وتعاملهم».

وقال بيغ رامي: «دبي أصبحت وطني الثاني، وقد ارتبطت حياتي بها منذ عام 2014، فأنا أعيش وأتدرب فيها حتى اليوم، وأشهد سرعة التطور والنمو الذي تحققه دبي كل يوم، حتى أصبحت تسير بسرعة الصاروخ، وتسطر تاريخها الخاص، وتسبق العالم أجمع، وأفتخر بوجودي في دبي، كما يشرفني أن أطلق علامتي التجارية (ريد ريكس) من دبي لتكون بدايتها قوية، فجميع المشروعات التي تقام في دبي تكتسب صفة العالمية من اسم دبي العالمي».

من جانبه، قال نيك بلاير: «ستكون الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض دبي لبناء الأجسام هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع الحدث ثلاثة معارض مجتمعة، هي (معرض دبي لبناء الأجسام)، و(معرض دبي للحياة النشطة)، و(دبي أكتيف إنداستري)، وتقدّم دورة 2022 من الحدث فعاليات جديدة، ترتفع معها أجواء الحماس إلى أقصى درجة، حيث لن تقتصر المنافسات على بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، التي تُعدّ الأكبر من نوعها في المنطقة، ويشارك فيها 600 رياضي هاوٍ، بل تستضيف الفعالية أيضاً منافسات 10 رياضات متنوعة، من أبرزها بطولة فيوتشر تشامبيونز للفنون القتالية، تحت إشراف أكاديمية نوجويرا، وبطولة كينغ أوف ذا تيبل لمصارعة الأذرع».

بيغ رامي: دبي تسبق العالم وتتطور بسرعة الصاروخ.