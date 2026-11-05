محمد بن راشد: الصناعة والأمن الغذائي ركيزتان محوريتان للتنمية الشاملة في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاعَي الصناعة والأمن الغذائي كركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة، توظف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض «غلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي تُعقد أعمال نسخته الـ12 في مركز دبي التجاري العالمي، تزامناً مع ثلاثة معارض رئيسة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، حيث تضم المعارض الأربعة 2500 جهة عارضة من 79 دولة، يمثلون رواد الصناعات الغذائية ومزودي الحلول التكنولوجية والخبراء المتخصصين في المكونات الغذائية، من مختلف أنحاء العالم.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - خلال الزيارة التي رافق سموه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية - بأهمية الحدث كمنصة عالمية تجمع الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا في دبي، من أجل رسم ملامح مستقبل صناعة الغذاء.

وقال سموه: «نؤمن بأن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا، وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي، يعزز جاهزيتنا للمستقبل ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية. رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال جولة في أروقة المعرض، إلى شرح من المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، حول ما تطرحه الشركات العالمية والوطنية العارضة في هذه النسخة من «غلفود للتصنيع» المقامة تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، بما في ذلك من حلول ومنتجات تمثل أبرز المستجدات في صناعة الأغذية عالمياً، من وحدات معالجة وتطوير المكونات الغذائية، وتجهيزات التعبئة والتغليف، وتطبيقات الأتمتة ضمن أحدث تقنيات التصنيع والإنتاج الغذائي في العالم.

يذكر أن تزامن انعقاد النسخة الـ12 من معرض «غلفود للتصنيع» مع «معرض غلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» يسهم في توسيع نطاق وشمولية الحدث مع احتضانه مختلف التخصصات المعنية بسلاسل القيمة، ضمن قطاعات متكاملة هي الأغذية والضيافة والتجزئة.

محمد بن راشد:

• الإمارات لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظف التكنولوجيا والابتكار، لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.

• امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا، هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل.

• طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.