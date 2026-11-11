أسبوع دبي للتصميم.. 20 ألف زائر ل «داون تاون ديزاين »

بعد ستة أيام حافلة بالمعارض والتركيبات الفنية والمشروعات الإبداعية والجلسات الحوارية وورش العمل، أسدل «أسبوع دبي للتصميم» الستار على فعاليات دورته الـ12، في الثامن من الشهر الجاري، التي نظمت بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، الوجهة الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بمشاركة أكثر من 1000 مصمم ومبدع وعلامة تجارية من أكثر من 50 دولة، واستقطب معرض داون تاون ديزاين، الحدث الرئيس أكثر من 20 ألف زائر.

وقدم برنامج أسبوع دبي للتصميم أكثر من 40 تركيباً فنياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وتجارب تفاعلية، إلى جانب 50 ورشة عمل وجلسة إبداعية، وركز برنامج هذا العام على مفهوم التواصل الإنساني، مستكشفاً دور التصميم في تشكيل العلاقات بين الأفراد والأماكن والثقافات، مع اهتمام خاص بالمعارف التقليدية والتجريب في استخدام المواد والممارسات الإبداعية المعاصرة، كما اختتم معرض داون تاون ديزاين، الحدث الرئيس ضمن أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في الشرق الأوسط للتصميم المعاصر والراقي دورة 2026، بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة.

وإلى جانب المعرض، شمل البرنامج العام لأسبوع دبي للتصميم أكثر من 25 تركيباً فنياً توزعت في أنحاء حي دبي للتصميم، وجلسات حوارية وورش عمل بقيادة مصممين ومبدعين من المنطقة والعالم، فضلاً عن سوق نهاية الأسبوع التي جمعت أكثر من 80 صانعاً وحرفياً وعلامة إبداعية مستقلة.

وأسهم برنامج Trade/Connect في تنظيم 1500 لقاء مهني بين الجهات العارضة والمشاركين في البرنامج بزيادة بلغت 28%، مقارنة بعام 2025، ما أتاح فرصاً لبناء علاقات تجارية جديدة وفتح آفاق للتعاون، وانعكس الاهتمام المتزايد بالدورة المقبلة في الحجوزات المبكرة لمعرض داون تاون ديزاين 2027، إذ أكدت 75% من الجهات العارضة مشاركتها في الدورة المقبلة.

ومع اختتام دورته الـ12، يواصل أسبوع دبي للتصميم دوره في دعم المواهب الإبداعية في المنطقة، وتعزيز التبادل الثقافي على المستوى الدولي، وتوفير منصة تجمع المصممين والمبدعين بالمتخصصين في القطاع والجمهور، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وفتح فرص جديدة أمام المجتمع الإبداعي.

. 50 ورشة عمل وجلسة إبداعية.

. 40 معرضاً وتركيباً فنياً.