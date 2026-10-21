«ويتيكس 2026» يستقطب 60 جهة راعية

تستقطب الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، 60 جهة راعية، و23 مؤسسة شريكة وداعمة، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة، إلى جانب 13 جناحاً دولياً.

ويُقام المعرض بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، إن «المعرض يدعم توجهات دولة الإمارات ودبي في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، بما فيها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، لتعزيز استدامة قطاعَي المياه والطاقة ومرونتهما، وتحفيز العمل المناخي».

وأضاف أن المعرض ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي، مشيراً إلى أن «الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة يدعم أمن الطاقة، ويُعزّز فرص النمو المستدام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه، إن رعاية المجموعة للمعرض تعكس شراكتها المستمرة معه، والتزامها بدعم تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز استدامته ومرونته من خلال الابتكار والتعاون والإدارة البيئية المسؤولة.

وأضاف أن المعرض يتيح فرصاً للتواصل مع قادة القطاع وصُنّاع السياسات والمبتكرين، وبناء الشراكات واستعراض الحلول التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة، مؤكداً مواصلة دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن «ويتيكس» يُجسّد توجه دبي نحو التنمية المستدامة، من خلال تكامل الجهود الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول للتحديات المستقبلية، وأضاف أن رعاية الهيئة للمعرض تأتي امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ودعماً للمبادرات والفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارة وتسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن «المعرض يسهم في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لدعم مرونة منظومات الطاقة وتسريع النمو المستدام».

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني، إن دعم الشركة المستمر للمعرض يعكس اهتمامها بالاستدامة والابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية الممارسات البيئية المسؤولة والتقنيات الذكية وتبادل الخبرات بين الشركات لتطوير حلول تدعم الاستدامة والمرونة. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، أن «المعرض رسّخ مكانته منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمبتكرين لمناقشة مستقبل الطاقة والمياه والاستدامة واستعراض التقنيات الحديثة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «رعاية المؤسسة للمعرض تعكس شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتزامها بدعم توجهات الإمارة نحو تعزيز الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد سليمان الملا، إن «المعرض يسهم في تحويل أهداف الاستدامة إلى خطوات عملية من خلال جمع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمبتكرين، وإتاحة فرص لبناء الشراكات، وتطوير الحلول الداعمة للاستدامة»، وأضاف أن المؤسسة، بصفتها أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين، ستُوظّف منصاتها لتعزيز الوعي بقضايا المياه والطاقة والبيئة في دولة الإمارات والعالم، ونقل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على المبادرات ذات الصلة، بما يدعم مكانة دبي مركزاً لتبادل الأفكار والخبرات في هذه المجالات.