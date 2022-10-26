الشارقة يقتنص «النصر» ويبتعد في صدارة دوري السلة

استعاد فريق السلة في نادي الشارقة صدارة بطولة الدوري العام، عقب فوزه المستحق أول من أمس، على ضيفه النصر بفارق 17 نقطة، وبنتيجة (101-84)، في مباراة جمعتهما في ختام ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

وكانت الجولة الأخيرة قد استهلت، مساء الأحد الماضي، بفوز شباب الأهلي على ضيفه البطائح (100-74)، وتسجيل الوحدة انتصاره الأول في هذا الدور على حساب الظفرة (96-92)، في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة.

وحافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، مبتعداً في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد ثماني نقاط، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما تشاركت فرق الوصل والنصر والوحدة المركز الثالث برصيد خمس نقاط لكل منها، وجاء البطائح في المركز السادس برصيد أربع نقاط، بفارق النقطة عن الظفرة في المركز الثالث، مع العلم بأن فرق شباب الأهلي والنصر والوصل والظفرة، لديها مباراة أقل، كون البطولة تقتصر على مشاركة سبعة فرق، وتحتم على كل منها الخضوع في إحدى جولات هذا الدور لمرحلة الراحة.

وفاز النصر بالربعين الأول والثالث بواقع (21-19 و31-27)، لكن الشارقة نجح في استعادة اتزانه في بقية مراحل المباراة، إذ نال الأفضلية في الربعين الثاني والرابع بواقع (37-16 و18-16).