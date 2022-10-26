ألكاسير «كأس وصدارة».. والوحدة يتعافى

حقق الشارقة فوزاً بشق الأنفس على مضيفه البطائح، بهدف دون رد، أمس، على ملعب خورفكان ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي شهدت أيضاً فوز الوحدة على الظفرة 4-2 على استاد آل نهيان.

وبعد ثلاثة أيام من تسجيله هدف الشارقة الذي فاز به فريقه على الوحدة ونال كأس رئيس الدولة، الجمعة الماضية، عاد الإسباني باكو ألكسير ليمنح الملك صدارة الدوري بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57.

وعاد الشارقة بهذا الانتصار إلى الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن «الإمبراطور» الذي تراجع للمركز الثاني.

وبدا الشارقة في شوط المباراة الأول غير قادر على اختراق المنظومة الدفاعية التي وضعها مدرب البطائح، البرازيلي كايو زاناردي، ما صعب من مهمة الضيوف في الوصول لمرمى الحارس زايد الحمادي. وكان أصحاب الأرض قريبين في أكثر من مناسبة من تسجيل هدف التقدم، من خطأ لا يُغتفر لحارس الشارقة درويش محمد، الذي سقطت الكرة من بين يديه أمام لورينسي، الذي سقط على الأرض، وتحولت الكرة لضربة ركنية. وحاول الملك اختراق دفاعات البطائح من خلال تسديدة ماجد حسن، التي مرت بجوار القائم بقليل. واستعصت الكرة على الشارقة في التسجيل من أسهل الفرص التي سنحت له، قبل أن يتوجه الفريقان لغرفة تبديل الملابس، عندما وصلت الكرة إلى لوان بيريرا وهو على بوابة المرمى، ليلعبها بغرابة شديدة فوق العارضة. وبعد الاستراحة تمكن الشارقة في التخلص من عيوبه في الشوط الأول، لاسيما البطء الشديد في التحضير، فنجح من هجمة منظمة في أن يُسجل ألكاسيرا هدف اللقاء الوحيد من عرضية مثالية ارتقى لها المهاجم الإسباني، ووضعها برأسه على يمين الحارس. وبدا البطائح بعد ذلك وكأنه مستسلم للخسارة، فلم تظهر له مخالب هجومية بعد الهدف.

رباعية للوحدة

وفي المباراة الثانية، أكد «العنابي» تعافيه من الآثار التي خلّفتها خسارة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة أمام الشارقة، الجمعة الماضية، إذ رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط فقط عن «الملك» المتصدر، بينما تجمدت نقاط «فارس الظفرة» عند أربع في المركز قبل الأخير.

ولم يمهل أصحاب الأرض ضيوفهم سوى ست دقائق لتسجيل هدف التقدم الذي جاء بواسطة المصري أحمد رفعت، وأضاف زميله عبدالله حمد الهدف الثاني في الدقيقة 19، وعزز «العنابي» تقدمه بالثالث في الدقيقة 42 بواسطة البرتغالي ادريان داسيلفا في الدقيقة 42. وشهد الشوط الثاني فرض الضيوف سيطرتهم، وأحرزوا هدفهم الأول بالنيران الصديقة، إذ سجل مدافع الوحدة، التونسي علاء الدين زهير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، وقلص البديل محمد الجنيبي الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 79، لكن الوحدة أنقذ الموقف، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 2+90 بواسطة مدافعه محمد علي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.