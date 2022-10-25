الوحدة يغسل أحزان الكاس في شباك الظفرة.. الفرحة الكبرى بالهدف الرابع

حقق فريق الوحدة فوزاً مهماً وصعباً على حساب ضيفه الظفرة 4-2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن ختام الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليؤكد "العنابي" تعافيه من الآثار التي خلفتها خسارة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة أمام الشارقة يوم الجمعة الماضي، إذ رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط عن "الملك" المتصدر، بينما تجمدت نقاط "فارس الظفرة" عند 4 في المركز قبل الأخير.

ولم يمهل أصحاب الأرض ضيوفهم سوى 6 دقائق لتسجيل هدف التقدم الذي جاء بواسطة المصري أحمد رفعت، وأضاف زميله عبدالله حمد الهدف الثاني في الدقيقة 19، وعزز "العنابي" تقدمه بالثالث في الدقيقة 42 بواسطة البرتغالي ادريان داسيلفا في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الثاني فرض الضيوف لسيطرتهم وأحرزوا هدفهم الأول بالنيران الصديقة إذ سجل مدافع الوحدة، التونسي علاء الدين زهير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، وقلص البديل محمد الجنيبي الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 79، لكن الوحدة أنقذ الموقف وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 2+90 بواسطة مدافعه محمد علي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.