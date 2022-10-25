ألكاسير "بطل".. والشارقة "ملك الصدارة"

حقق الشارقة فوزاً بشق الأنفس على حساب مضيفه خورفكان، بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب خورفكان ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وبعد ثلاثة أيام من تسجيله هدف الشارقة الذي فاز به فريقه على الوحدة ونال كأس رئيس الدولة، عاد الاسباني باكو ألكسيرا ليمنح الملك صدارة الترتيب العام لجدول الدوري، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57.

وعاد الشارقة بهذا الانتصار إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الإمبراطور الذي تراجع للمركز الثاني.

وبدا الشارقة في شوط المباراة الأول غير قادراً على اختراق المنظومة الدفاعية التي وضعها مدرب البطائح، البرازيلي كايو زاناردي، ما صعب من مهمة الضيوف على الوصول لمرمى الحارس زايد الحمادي.

وكان أصحاب الأرض قريبين في أكثر من مناسبة من تسجيل هدف التقدم، من خطأ لا يُغتفر لحارس الشارقة درويش، محمد والذي سقطت الكرة من بين يديه أمام لورينسي، والذي سقط على الأرض وتحولت الكرة لضربة ركنية.

وحاول الملك اختراق دفاعات البطائح من خلال تسديدة ماجد حسن والتي مرت بجوار القائم بقليل.

واستعصت الكرة على الشارقة في التسجيل من أسهل الفرص التي سنحت له قبل أن يتوجه الفريقان لغرفة تبديل الملابس، عندما وصلت الكرة إلى لوان بيريرا وهو على بوابة المرمى، ليلعبها بغرابة شديدة فوق العارضة.

وبعد الاستراحة تمكن الشارقة في التخلص من عيوبه في الشوط الأول لاسيما البطيء الشديد في التحضير فنجح في من هجمة منظمة أن يُسجل ألكاسيرا هدف اللقاء الوحيد من توزيعة عرضية مثالية ارتقي لها المهاجم الإسباني ووضعها برأسه على يمين الحارس.

وبدا البطائح بعد ذلك وكأنه مستسلما للخسارة فلم تظهر له مخالب هجومية بعد الهدف، على العكس من الشارقة التي سنحت العديد من الفرص لتعزيز تقدمه كان أبرزها انفراد عثمان كمارا بالمرمى، ولكنه سدد الكرة بشكل سيء بجوار القائم.