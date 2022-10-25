مستشار كلباء القانوني واثق من الحصول على نقاط مباراة الوصل "كاملة"



أعرب عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم والمستشار القانوني مايد المراشدة عن ثقته بأن لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ستنصف النادي وتعيد له النقاط الثلاث للمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن دوري أدنوك للمحترفين واعتباره فائزاً، مؤكداً أنه تم تقديم شكوى رسمية في الوقت المسموح.

وقال المراشدة لـ"الامارات اليوم" إنه وفقاً للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والتعميم السنوي فإنه يتطلب من اللاعب الأجنبي قبل قيده تقديم إقرار رسمي يوضح بأنه غير خاضع لاي عقوبات رياضية او انضباطية سواء من الاتحاد الدولي او اي اتحاد وطني اخر ، وقام اللاعب بتقديم هذا الاقرار قبل قيده وهذا ما يخالف الواقع حيث ان اللاعب كان مازال خاضعا لعقوبة انضباطية وقت قيده و عليه يعتبر تسجيله باطل وفقا للمادة ٣٥ حيث بني على معلومات غير صحيحة تضمنها الاقرار، مشيراً إلى أن الإجراءات واللوائح واضحة، متمنيا أن يتم انصاف فريقه ومنحه النقاط كاملة.