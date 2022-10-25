الوحدة يواجه الظفرة بحثاً عن «التعافي»

يستقبل فريق الوحدة ضيفه الظفرة في الثامنة من مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن ختام الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يدخله «العنابي» بعد أربعة أيام من خسارة لقب كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، ما يجعله مطالباً بالفوز فقط أملاً في التعافي سريعاً من مرارة الهزيمة، وتعويضها بفوز يصعد به للمربع الذهبي في جدول الترتيب، فيما يرغب الظفرة بدوره في تصحيح مساره عقب سلسلة من النتائج المتراجعة التي حققها منذ بداية الموسم.

ويحتاج «العنابي» الذي يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط للانتصار في لقاء اليوم للخروج سريعاً من «دوامة الشك»، ففي حال حصل على النقاط الثلاث فإن ذلك سيكون كفيلاً بالتقدم أربعة مراكز في جدول الترتيب والوصول إلى المربع الذهبي، وهو ما يمنح الفريق حالة من الاستقرار، خصوصاً أن الفريق قدم مباراة جيدة في المباراة النهائية للكأس، لكن التوفيق لم يحالفه في حصد لقب المسابقة في نهاية الأمر.

في المقابل، تبدو الفرصة مواتية أمام «فارس الظفرة» صاحب المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط في استثمار الحالة المعنوية في صفوف منافسه لتحقيق الانتصار، ويعول الفريق على فترة الراحة التي حصل عليها مقارنة بمنافسه الذي خاض مواجهة قوية يوم الجمعة الماضي أمام الشارقة في نهائي الكأس.