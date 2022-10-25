«الملك المُتوج» يخشى مفاجأة البطائح

يحل الشارقة، المُنتشي بلقب كأس رئيس الدولة، ضيفاً ثقيلاً على البطائح عند الخامسة من مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل الشارقة اللقاء بدوافع البطل، وبهدف العودة لصدارة جدول المسابقة الذي فقده في الجولة الماضية بخسارته أمام الوصل الذي قدم له هدية يوم أمس، بعدما تعادل على ملعبه وبين جماهيره مع اتحاد كلباء 2-2.

ويعيش «الملك» أفضل حالاته هذا الموسم مع مدربه الروماني أولاريو كوزمين الذي صنع فريقاً قوياً، وأظهر خبرات كبيرة في المباريات الصعبة، آخرها مع الوحدة في نهائي الكأس.

في المقابل فإن البطائح الذي قدم حتى الآن مواجهات جيدة واستطاع أن يحصد تسع نقاط من أصل ست مباريات يدخل المواجهة بمعنويات عالية هو الآخر بعد فوزه في الجولة الماضية خارج أرضه على الظفرة 2-1، لذلك سيهمه الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعيته في جدول الدوري.

واعتبر مدرب البطائح، البرازيلي كايو زاناردي، أن فريقه سيخوض تحدياً كبيراً أمام فريق الشارقة، الذي يعتبر من أقوى وأفضل الأندية في الإمارات في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات صحافية: «جهزت فريقي بطريقة خاصة لمواجهة هذا التحدي».