3 محترفين يتأهلون إلى «مستر أولمبيا» من دبي

حصل ثلاثة من المحترفين على بطاقات التأهل المباشر لبطولة مستر أولمبيا عبر بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، التي استضافتها دبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمتها شركة «ذا بلانر لتنظيم الفعاليات»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة.وحجز العماني مازن الرحبي بطاقة التأهل الأولى، بعد حلوله أولاً على مجموعته، فيما نال المصري محمد إمبابي البطاقة الثانية، فيما ظفر الروسي أندريه ميلكوف بالبطاقة الثالثة.

وحل التركي توناهان في المركز الأول عن فئة «فيزيك»، فيما نال السويسري ديفيد واتشيلكا المركز الثاني، والبحريني محمود المغربي ثالثاً، ونال كل منهما نقاطاً تضاف إلى رصيده، وتدعم حظوظه في التأهل لمستر أولمبيا في البطولات المقبلة.

وأسفرت فئة «كلاسيك فيزيك» عن فوز البريطاني مايكل دعبول بالمركز الأول، وحصوله على بطاقة التأهل المباشر لبطولة مستر أولمبيا، فيما حل السعودي عبدالله الربيع ثانياً، والبلغاري فاليري الينشيف ثالثاً.

وشهد منافسات اليوم الأخير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، والفريق طلال بالهول الفلاسي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل العلي.

وتضمنت البطولة ست فئات للمحترفين والهواة، هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة بناء الأجسام محترفين.