«أنامو» يهدي «غودولفين» لقب «كوكس بليت» الأسترالي

توّج الجواد «أنامو» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب جيمس كمنغز، بطلاً في سباق «كوكس بليت» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 2000 متر عشبي، وجرى أمس، على مضمار «مون فالي» الأسترالي.

وأضاف «أنامو» المنحدر من نسل الفحل «ستريت بوس» بلقب «كوكس بليت» الانتصار الـ11 في مسيرته، والسابع له في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس جيمس مدكونالد، كيفية قيادة «أنامو» للحفاظ على قدراته والبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان له عند دخول المنعطف الأخير، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بزمن بلغ دقيقتين و10 ثوان و17 جزءاً من الثانية، بفارق النصف طول عن صاحب المركز الثاني الجواد النيوزيلندي «آم ثندرستروك» بإشراف المدربين مايك برايس وميشيل كينت وقيادة الفارس مارك زهرا، فيما حلّ ثالثاً الجواد «البيديغون» بإشراف المدرب كريس والير وقيادة الفارس داميان أوليفر.