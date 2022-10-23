الوصل يختبر صدارته بمواجهة «مفاجأة الدوري»

يخوض الوصل أول مواجهة له عقب تقدمه إلى صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي مع ضيفه اتحاد كلباء في الساعة 20:00 من مساء اليوم ضمن الجولة السابعة.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قفز إلى الصدارة برصيد 14 نقطة عقب تغلبه في الجولة السادسة على الشارقة بهدف دون رد.

ويختبر الوصل صدارته أمام «مفاجأة الدوري» اتحاد كلباء الذي يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، متساوياً مع الوحدة والعين وشباب الأهلي بالرصيد نفسه.

ويسعى «الإمبراطور» إلى فوز معنوي قبل مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثامنة أمام الجزيرة السبت المقبل، بينما يأمل أن يكسر سلسلة التعادلات التي حسمت مبارياته أمام كلباء في الفترة الماضية، إذ تعادل الفريقان في آخر ثلاث مباريات في الدوري، بينما حقق كلباء الفوز في الموسم الماضي على الوصل بكأس رابطة المحترفين، أما آخر انتصار لـ«الفهود» فكان في الرابع من نوفمبر 2020 بثلاثة نظيفة.