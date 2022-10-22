شباب الأهلي للسلة يفوز على الوحدة ويتخطى حاجز الـ 100 نقطة

تخطى حامل اللقب فريق شباب الأهلي لكرة السلة، حاجز الـ100 نقطة، وذلك خلال فوزه على الوحدة (117-97) أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة، ضمن الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة «دوري الإمارات»، والتي سجلت أيضاً فوز الشارقة على مضيفه البطائح بفارق 10 وبواقع (91-81).وعزز الشارقة رصيده في الترتيب العام المؤقت، بست نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي، فيما تلقى الوحدة والبطائح خسارتهما الثالثة على التوالي، التي أبقتهما برصيد ثلاث نقاط.