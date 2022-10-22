دبا يطلب الفوز الأول أمام بني ياس بقيادة غريغوري

يبحث فريق دبا الفجيرة، بقيادة مدربه الجديد الفرنسي غريغوري، عن أول فوز في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، عندما يستضيف ضيفه بني ياس عند الخامسة من مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة.

ولم يسبق لدبا الفجيرة الفوز في الموسم الحالي، بعدما سجل خمس خسارات، وتعادلاً واحداً.

ويبحث غريغوري في ثالث مباراة له مع دبا الفجيرة، عن تحقيق نتيجة إيجابية مطلوبة، غابت عنه في المباراتين السابقتين له مع الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (1-صفر)، ومع اتحاد كلباء (2-صفر)، لكنه نجح في تغيير صورة الفريق الفنية نحو الأفضل، وتطوّر أداؤه كثيراً، ما يعزز حظوظ الفريق لتحقيق أول فوز له في الموسم، وبأقل تقدير نتيجة التعادل.

وأكد غريغوري في مؤتمر صحافي أن ثقته عالية بتحقيق الفوز، وأن الحظ لم يحالفه في مباراتيه السابقتين بتحقيق نتيجة إيجابية، ومتمنياً أن تكون المباراة مع بني ياس انطلاقته في الدوري.

ويفتقد دبا الفجيرة في مباراته اليوم قائد الفريق إبراهيم المنصوري، الذي يعد من الركائز المهمة في الفريق، لكنه يعول في الوقت نفسه على حارس مرماه حميد عبدالله، وصانع ألعابه الزيمبابوي تافادزوا، والبرازيلي الفارو، لدعم توجهات غريغوري بتحقيق الفوز المرتقب.

في المقابل، يحضر بني ياس للمباراة باحثاً عن تحقيق انتصار مهم، يعود به للمنطقة الدافئة، حيث يبلغ رصيد بني ياس الحالي خمس نقاط في المركز الـ11، بينما دبا الفجيرة بنقطة واحدة في المركز الأخير.

ويعوّل «السماوي» على أن يستعيد لاعبه أحمد أبو ناموس مهاراته، وأن يكون حارس مرماه فهد الظنحاني في يومه، وأن يستثمر تعادله مع النصر في آخر مبارياته ليعود للعاصمة بنقاط مهمة.

وكان الفريقان قد التقيا في ثماني مواجهات، فاز السماوي في أربع، مقابل فوز واحد لـ«النواخذة»، وثلاث تعادلات.