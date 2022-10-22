مسيرات فرح لجمهور الشارقة احتفالا بلقب الكأس

جابت اليوم مسيرات فرح لجمهور الشارقة شوارع الإمارة، ابتهاجا بفوز فريق الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني ألكاسير في الدقيقة 53 خلال المباراة النهائية. وأدخل ألكاسير الذي قاد فريقه لهذا اللقب، الفرحة في نفوس الجمهور الشرقاوي الذي احتشد بكثافة في مدرجات ملعب المباراة، وساند فريقه بقوة. وطافت المسيرات شوارع الإمارة الباسمة تعبيرا عن السعادة والفرحة العامرة بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى إنجازات النادي.