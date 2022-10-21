علي سالم المدفع: تنظيم نهائي الكأس يرقى إلى العالمية

أهدى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، فوز فريق الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة للمرة التاسع في تاريخه اليوم على حساب الوحدة بهدف لصفر في المباراة النهائية، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معتبرا ان الفوز باللقب جاء بجهود مشتركة بين اللاعبين والجهاز التدريبي والإدارة.

وتقدم المدفع في تصريحات صحافية بالشكر إلى اتحاد كرة القدم على التنظيم المميز للمباراة، معتبرا أن هذا التنظيم يرقى إلى مستوى العالمية. ومشيرا إلى أن وجود الجمهور في مدرجات الملعب تم بصورة سلسة. وهنأ فريق الشارقة وجمهوره على الفوز باللقب. وقال إن استقطاب الشارقة للاعبين كان دقيقا ومدروسا بالتنسيق مع الجهاز الفني واللجنة الفنية وشركة الكرة.