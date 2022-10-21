راشد بن حميد: اختتمنا الفرح الكروي الأغلى.. خالص تهانينا للشارقة بطل الكأس

قال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": اختتمنا الفرح الكروي الوطني الأغلى"، مشيدا بالأداء المثالي من الفريقين، وبالتنظيم المميز لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، الذي أقيم في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وشهد فوز الشارقة على الوحدة بهدف لصفر. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: سعدنا بالحضور الجماهيري المبهج، خالص تهانينا لنادي الشارقة بطل الكأس.