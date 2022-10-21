بيانيتش: لم أكن جاهزاً بنسبة 100%.. والأهم أننا فزنا بلقب الكأس

كشف اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش عن أنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في نهائي كأس رئيس الدولة، موضحاً أنه استشار الجهاز الطبي لفريق الشارقة وحصل على موافقة الطبيب بعدما تأكد من قدرته على خوض المباراة. وقال بيانيتش في تصريحات صحافية:"تعرضت للإصابة في مباراة الوصل والشارقة، وعمل الجهاز الطبي على تجهيزي لخوض النهائي، وأنا سعيد بالمشاركة في المباراة والأهم هو أن فوزنا باللقب".

وأضاف:"يجب أن أشكر اللاعبين على الجهد الذي قدموه خلال المباراة، إذ أنها كانت صعبة وقوية من الفريقين، وأنا سعيد بفوزي بأول لقب لي مع الشارقة، وأتمنى أن تكون بداية لحصد المزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي".