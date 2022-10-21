الحمرية يفوز على "فرسان هسبانيا" ويتصدر دوري "الهواة"

فاز الحمرية اليوم على ضيفه فرسان هسبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى. وبذلك تصدر الحمرية مؤقتا برصيد 13 بينما رصيد فرسان هسبانيا تجمد عند ثلاثة نقاط في المركز الاخير. ولعب فريق فرسان هسبانيا بعشرة لاعبين بشكل مبكر، ومنذ الدقيقة الثانية للمباراة بعد نيل لاعبه رمضان الماس بطاقة حمراء. وسجل للحمرية البرازيلي ميديروس (هدفين) والمصري معتصم ياسين والبرازيلي هنريكي، بينما سجل لاعب فرسان هسبانيا كريستيان. وفي مباراة ثانية تعادل مصفوت مع ضيفه العربي بهدف لمثله ليصبح رصيد العربي 11 نقطة في المركز الخامس، بينما مصفوت 8 نقاط في المركز التاسع حيث سجل لمصفوت النيجيري داميلاري صلاح الدين، وسجل للعربي حمد ابراهيم.