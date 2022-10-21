الحمرية يقهر البطائح ويغرد في صدارة «الصالات»

فاز فريق الحمرية على البطائح (حامل اللقب) 5-3، ضمن دوري الصالات، ليتصدر المسابقة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، فيما بقي رصيد البطائح عند خمس نقاط.

وسجل للحمرية البرازيليان أنتونيو وجوستافو (هدفين) لكل منهما، وإبراهيم خالد، فيما أحرز للبطائح البرازيلي بينهيرو، ولاعب الحمرية فيتور خطأ في مرماه.

وفي مباراة ثانية، فاز الشارقة على مضيفه مليحة 2-1، ليصبح رصيد «الملك» تسع نقاط في مركز الوصيف، بينما تجمّد رصيد مليحة عند ثلاث نقاط في المركز السادس، حيث سجل هدفي الشارقة صبري جميل وأحمد الصالح، وسجل لمليحة علي الخمري.

وفاز دبا الحصن على اتحاد كلباء 6-3، ليصبح رصيد دبا الحصن سبع نقاط، بينما اتحاد كلباء من دون رصيد.

سجل للفائز البرازيلي لويس راموس (هاتريك)، وكل من مواطنيه بيدرو ودا سيلفا وخالد الحمادي بواقع (هدف) لكل منهم، بينما سجل لاتحاد كلباء البرازيلي ماثيوس (هدفين) وكاردوسو.