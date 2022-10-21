كوزمين: وصولي إلى النهائي بطولة في حد ذاته

قال مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، إن مجرد وصوله للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة هو بطولة في حد ذاته، وذلك في رده في المؤتمر الصحافي على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن خسارته للقب نفسه في نهائيين خلال قيادته لفريق شباب الأهلي في نسختي 2014 و2015.

وأضاف كوزمين قبل المواجهة المرتقبة اليوم بين الشارقة والوحدة على استاد هزاع بن زايد في العين: «اللقب مهم، من المعروف أن خوض المباريات النهائية يتطلب الكثير من الجهد والتفكير والتركيز من اللاعبين، بالنسبة لي آمل أن يقدم كلا الفريقين مباراة بجودة عالية، وأن تكون الجماهير سعيدة».

وعن تحضيرات فريقه، قال المدرب الروماني: «خلال الأيام التي تلت خسارتنا من الوصل علمنا عن تحضير الفريق لخوض هذه المواجهة، بالنسبة لي حتى الآن لا أعرف التشكيلة التي سأدفع بها في اللقاء، علينا التأقلم مع هذا الأمر، وأن نكون في كامل هدوئنا».

وعن الشكوك التي تحوم حول مشاركة لاعب الفريق الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، قال كوزمين: «لديه فرصة للمشاركة، إصابته غريبة نوعاً ما، ولكنه ملتزم بالتدريبات وبدأ يشعر بالتحسن، عموماً لدي سيناريو في حال تأكدت مشاركته، وآخر في حال تأكد غيابه عن المواجهة».

كايو لوكاس: أريد اللقب لأجل عائلتي والجماهير

أعرب لاعب فريق الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، عن رغبته العارمة في تحقيق الفوز بلقب كأس رئيس الدولة في لقاء اليوم، من أجل إسعاد عائلته الصغيرة وجميع جماهير ناديه، مؤكداً أنهم اجتهدوا خلال مشوار البطولة، وأنه تبقت خطوة واحدة تتطلب منهم المزيد من الاجتهاد للحصول على اللقب.

وقال كايو لوكاس، إنه لا يودّ الحديث عن البطاقة الحمراء التي تلقاها في الجولة الماضية لمسابقة الدوري أمام فريق الوصل، موضحاً أنها من الماضي، وأن عليه التفكير فقط في خوض لقاء اليوم، وأضاف: «عليّ أن أكون أكثر تركيزاً على مباراة اليوم، وأن أقدم رفقة زملائي أفضل ما لديّ».