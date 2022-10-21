351 رياضياً يمثلون بريطانيا في مونديال الترايثلون بأبوظبي

تستقطب أبوظبي أبرز المنتخبات العالمية الممثلة لـ45 اتحاداً دولياً في سباقات الفئات العمرية ضمن نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 التي تقام الشهر المقبل في أبوظبي برعاية «ضمان»، فيما ستشارك بريطانيا والولايات المتحدة بأكبر عدد من الرياضيين. وتقام الفعالية العالمية في جزيرة ياس من 23 إلى 26 نوفمبر، وهي أول نهائيات لبطولة العالم تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسينضم المنتخب الإماراتي إلى المنتخبات المشاركة من جميع أنحاء العالم، لينافس في عدد من فئات البطولة المختلفة.

وتشارك بريطانيا بأكبر عدد من الرياضيين في منتخبها الذي يضم 351 رياضياً ورياضية، تتبعها الولايات المتحدة بمنتخب قوامه 294 مشاركاً، بينما تأتي كندا في المرتبة الثالثة بمنتخب يتكون من 115 رياضياً ورياضية.

كما تشهد الفعالية الدولية التي تمتد أربعة أيام مشاركة عدد من الرياضيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتطلع المنتخب الإماراتي للفوز بالألقاب، بينما تشارك كل من مصر والكويت بأكبر عدد من الرياضيين منذ إقامة البطولة في شيكاغو عام 2015. وتقام المنافسات بمشاركة الآلاف من اللاعبين ضمن خمس فئات للرجال والسيدات في كل فئة، وهي: سباق النخبة، وسباق النخبة تحت 23 سنة، وسباق النخبة بارا، وسباق الفئة العمرية (سباق سوبر سبرينت ضد الساعة، سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية)، إضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «تعدّ مشاركة 45 اتحاداً دولياً، بما فيها الإمارات، دليلاً واضحاً على مدى أهمية الفعالية ومكانتها الرياضية البارزة، التي ستقدم للجماهير من عشاق الرياضة حدثاً ملهماً وحافلاً بالمنافسات المثيرة».

من جانبها، قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «لطالما جسّدت نهائيات بطولة العالم للترايثلون تجربة حماسية فريدة من نوعها، وكلي ثقة بأنها ستشكل فرصة استثنائية هذا العام لجميع الرياضيين المتوجهين إلى أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل، للمشاركة في واحدة من أكبر البطولات الرياضية عالمياً».