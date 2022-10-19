حكم نيوزيلندي يدير نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة

اعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر«توتير» تعيين طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الدولي النيوزيلندي ماثيو كونجر لقيادة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة المقررة يوم بعد غد الجمعة عند الساعة 7:45 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويضم طاقم التحكيم كلا من المساعدين تيفيتا ماكسيني ومارك رول، وأوفيديو هاتسيفان حكم فيديو، ومحمد غليطة حكم فيديو مساعد، وأحمد سالم حكم رابع، وعلي الشحي حكم خامس.