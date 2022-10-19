منتخب البولينغ يغادر إلى كوالالمبور للمشاركة في أولمبياد الصم

توجهت بعثة المنتخب الوطني للبولينغ إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في أولمبياد الصمّ الـ24 للبولينغ، المقرر إقامتها ما بين 20 و30 أكتوبر الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب عبدالله أهلي بمعاونة حمد الدرمكي، كما يقود المنتخب فنيّاً الحسن شاكر، واللاعبون هم: أيمن المقبالي، علي الرميثي، طارق البلوشي، علي الجابر، سعود الشامسي وعدنان علي.

الجدير بالذكر أن عدد الدول المشاركة في أولمبياد البولينغ 21 دولة بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة.

وقال الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، إن لاعبي المنتخب في أعلى جاهزيتهم، حيث قام بتحفيز اللاعبين على إظهار المعدن الأصيل للاعبي الإمارات من أصحاب الهمم.